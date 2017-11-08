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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61791 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110350 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108406 просмотра

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В НФ сомневаются, что правка о разрыве дипотношений с РФ войдет в закон о реинтеграции Донбасса

В НФ сомневаются, что правка о разрыве дипотношений с РФ войдет в закон о реинтеграции Донбасса

Киев  •  УНН

 • 9606 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правка о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией вряд ли будет внесена в законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Игорь Лапин, передает корреспондент УНН.

"Я не знаю, как в законопроект о реинтеграции Донбасса можно вставить норму о разрыве дипломатических отношений с Россией, если подобной нормы изначально там не было. По поводу разрыва отношений – существует ранее зарегистрированный законопроект, но я не думаю, что подобная правка будет "вмонтирована" в законопроект о реинтеграции Донбасса. Это вопрос к нашему МИДу, которое должно заниматься своей работой. Но как военный я говорю "да" такому предложению, а как политик – на сегодняшний день мы не можем разрывать отношения с РФ, так как кроме дипломатических, у нас еще есть и экономические связи", - подчеркнул И.Лапин.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, депутат сообщил, что сам законопроект могут начать рассматривать на следующей недели.

"Я считаю, что при всех раскладах законопроект о реинтеграции Донбасса может появиться в зале на следующей неделе. Там много правок, многие из них перекликаются между собой, но тем не менее суть документа не изменится. Базовые требования, в частности вычеркнуть ссылки на Минские соглашения, останутся. Второй момент – верификация освобожденных территорий, то есть подтверждение со стороны МВД, Минобороны и указ Президента, что "их там нет" (военнослужащих РФ – ред.)", - добавил И.Лапин.

В то же время, парламентарий не исключает задержки с рассмотрением законопроекта из-за того, что на следующей неделе Рада начнет рассматривать проект Госбюджета на 2018 год, и "на сколько быстро профильный комитет разберется со всеми правками".

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Верховная Рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией и этот якобы будет дополнительно внесен в закон "о реинтеграции Донбасса", который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября.

По данным издания, поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес депутат от правящего “Блока Петра Порошенко” (БПП) Иван Винник.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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