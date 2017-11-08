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У НФ сумніваються, що правка про розрив дипвідносин з РФ увійде в закон про реінтеграцію Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Поправка про розрив дипломатичних відносин з Російською Федерацією навряд чи буде внесена в законопроект про реінтеграцію Донбасу. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції "Народний фронт" Ігор Лапін, передає кореспондент УНН.

"Я не знаю, як в законопроект про реінтеграцію Донбасу можна вставити норму про розрив дипломатичних відносин з Росією, якщо подібної норми спочатку там не було. З приводу розриву відносин - існує раніше зареєстрований законопроект, але я не думаю, що подібна правка буде "вмонтована" в законопроект про реінтеграцію Донбасу. Це питання до нашого МЗС, яке має займатися своєю роботою. Але як військовий я кажу "так" такій пропозиції, а як політик - на сьогоднішній день ми не можемо розривати відносини з РФ, оскільки крім дипломатичних, у нас ще є і економічні зв'язки", - підкреслив І.Лапін.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів, депутат повідомив, що сам законопроект можуть почати розглядати наступного тижня.

"Я вважаю, що при всіх розкладах законопроект про реінтеграцію Донбасу може з'явитися в залі на наступному тижні. Там багато правок, багато з них перегукуються між собою, але тим не менше суть документа не зміниться. Базові вимоги, зокрема викреслити посилання на Мінські угоди, залишаться. Другий момент - верифікація звільнених територій, тобто підтвердження з боку МВС, Міноборони і указ Президента, що "їх там немає" (військовослужбовців РФ - ред.)", - додав І.Лапін.

У той же час, парламентар не виключає затримки з розглядом законопроекту через те, що на наступному тижні Рада почне розглядати проект Держбюджету на 2018 рік, і "на скільки швидко профільний комітет розбереться з усіма правками".

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що Верховна Рада України вже наступного тижня може прийняти рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією і цей нібито буде додатково внесено в закон про реінтеграцію Донбасу, який парламент має розглянути у другому читанні 16 листопада.

За даними видання, поправку в закон про реінтеграцію Донбасу вніс депутат від правлячого "Блоку Петра Порошенко" (БПП) Іван Винник.

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