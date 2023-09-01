В небе над Украиной ночью уничтожили 1 из 2 запущенных врагом "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Силы обороны Украины в ночь на 1 сентября сбили в небе над Украиной крылатую ракету "Калибр" из двух запущенных российскими войсками, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
Ночью 1 сентября 2023 года враг нанес удар крылатыми ракетами "Калибр". Зафиксированы пуски двух ракет из акватории Черного моря (район Феодосии).
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"Одну ракету удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Дополнение
31 августа россияне вывели на боевое дежурство в Черное море фрегат и еще один малый ракетный корабль. Общий залп "Калибров" был до 24 ракет.