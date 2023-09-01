У небі над Україною вночі знищили 1 з 2 запущених ворогом "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сили оборони України у ніч на 1 вересня збили у небі над Україною крилату ракету "Калібр" з двох запущених російськими військами, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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Уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр". Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія).
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"Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Доповнення
31 серпня росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море фрегат та ще один малий ракетний корабель. Загальний залп "Калібрів" був до 24 ракет.