У небі над Україною вночі знищили 1 з 2 запущених ворогом "Калібрів"

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Уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр". Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія).

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"Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

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31 серпня росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море фрегат та ще один малий ракетний корабель. Загальний залп "Калібрів" був до 24 ракет.