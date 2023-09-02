В небе над Одесской областью уничтожили БПЛА

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“2 сентября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в Одесской области уничтожен разведывательно-ударный БпЛА "Mohajer-6"”, - говорится в сообщении.

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В течение суток враг нанес 2 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Напомним

Австралийская оборонно-технологическая компания Electric Optic Systems (EOS) продемонстрировала собственную разработку - комплекс Slinger, который используется для эффективного уничтожения БпЛА. 160 единиц Slinger будут поставлены в Украину.