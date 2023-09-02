У небі над Одещиною знищили БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Над Одещиною було знищено ворожий розвідувально-ударний дрон, повідомляє ОК “Південь”, пише УНН.
Цитата
“2 вересня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" на Одещині знищено розвідувально-ударний БпЛА "Mohajer-6"”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Нагадаємо
Австралійська оборонно-технологічна компанія Electric Optic Systems (EOS) продемонструвала власну розробку - комплекс Slinger, який використовується для ефективного знищення БпЛА. 160 одиниць Slinger будуть поставлені в Україну.