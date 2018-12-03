В Неаполе зарезали украинца - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Неаполе, Италия, зарезали украинца, мужчина не выжил. Про этом сообщает УНН со ссылкой на Il Giornale.
Второго декабря стало известно, что недалеко от центра итальянского Неаполя произошло столкновение между двумя мужчинами, в результате которого украинец получил не совместимые с жизнью ножевые ранения.
Пока причины столкновения правоохранителям страны не известны. Пока есть подозрения, что убийца также может быть эмигрантом из Восточной Европы.
Сейчас основной гипотезой является убийство по неосторожности.
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Как сообщал УНН, суд во Львове под стражу подозреваемого в смертельном ранении человека, произошло во время съемок фильма.