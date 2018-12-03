У Неаполі зарізали українця - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Неаполі, Італія, зарізали українця, чоловік не вижив. Про це повідомляє УНН з посиланням на Il Giornale.
Другого грудня стало відомо, що недалеко від центра італійського Неаполя сталася сутичка між двома чоловіками, у результаті якої українець отримав не сумісні з життям ножові поранення.
Наразі причини сутички правоохоронцям країни не відомі. Поки є підозри, що убивця також може бути емігрантом зі Східної Європи.
Наразі основною гіпотезою є вбивство з необережності.
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Як повідомляв УНН, суд у Львові взяв під варту підозрюваного у смертельному пораненні чоловіка, що сталося під час зйомок кінофільму.