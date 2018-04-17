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В НБУ считают, что кредитный реестр позволит повысить права кредиторов

Киев • УНН

 • 9213 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Закон о создании кредитного реестра Национального банка Украины позволит защитить права кредиторов. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий во время общения с компаниями-членами Западноукраинского офиса European Business Association во Львове, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора в Facebook.

В НБУ считают, что кредитный реестр позволит повысить права кредиторов

“К сожалению, медленное восстановление кредитования реального сектора прежде всего отражает высокие риски институциональной среды, в частности низкий уровень защиты прав кредиторов. Решить эту проблему должна расширение возможностей по получению информации о потенциальном клиенте, в том числе с кредитного реестра, соответствующий закон о создании которого принято благодаря плодотворному сотрудничеству и проактивной позиции Верховной Рады”, — убежден он.

Также для защиты прав кредиторов, по мнению Я.Смолия, необходимо установить договорной механизм урегулирования проблемы валютных кредитов физических лиц, повысить эффективность судопроизводства, ввести институт частного исполнения решений, усовершенствовать процедуру продажи арестованного имущества, а также устранить другие пробелы в законодательстве, которые препятствуют эффективной реализации прав кредиторов и инвесторов.

Как сообщал УНН, 4 марта вступил в силу закон о создании и ведение кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков.

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