У НБУ вважають, що кредитний реєстр дозволить підвищити права кредиторів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Закон про створення кредитного реєстру Національного банку України дозволить захистити права кредиторів. Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій під час спілкування з компаніями-членами Західноукраїнського офісу European Business Association у Львові, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби регулятора у Facebook.
“На жаль, повільне відновлення кредитування реального сектору насамперед відображає високі ризики інституційного середовища, зокрема низький рівень захисту прав кредиторів. Вирішити цю проблему має розширення можливостей щодо отримання інформації про потенційного клієнта, у тому числі з Кредитного реєстру, відповідний закон про створення якого прийнято завдяки плідній співпраці та проактивній позиції Верховної Ради”, — переконаний він.
Також для захисту прав кредиторів, на думку Я.Смолія, необхідно встановити договірний механізм урегулювання проблеми валютних кредитів фізичних осіб, підвищити ефективність судочинства, запровадити інститут приватного виконання рішень, удосконалити процедуру продажу арештованого майна, а також усунути інші прогалини у законодавстві, які перешкоджають ефективній реалізації прав кредиторів та інвесторів.
Як повідомляв УНН, 4 березня вступив у силу закон щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків.