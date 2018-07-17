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В НБУ прокомментировали возможность введения банкноты в тысячу гривен

В НБУ прокомментировали возможность введения банкноты в тысячу гривен

Киев  •  УНН

 • 19438 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Сейчас Национальный банк Украины не собирается вводить банкноту номиналом в 1000 грн. Об этом сообщил на брифинге директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент УНН.

“На сегодня Нацбанк считает, что того номинального ряда, который у нас есть, достаточно для проведения расчетов гражданами. Достаточно для экономики Украины”, — сказал Зайвенко.

Как уточнил он, вопрос введения банкноты номиналом 1000 грн или высших номиналов зависит от многих факторов, таких как уровень доходов населения, уровень цен, степень использования в обращении имеющейся банкноты высшего номинала, уровень развития безналичных расчетов.

“Национальный банк в своей Стратегии одним из весомых направлений решил развивать сashless-economy, поэтому за последние несколько лет уровень безналичных расчетов вырос. И основная задача НБУ — уменьшение наличных денег в обращении. Поэтому вопрос (введение в обращение банкноты 1000 грн) не рассматривается”, — добавил Зайвенко.

Как сообщал УНН, в сентябре в обращении появится новая банкнота в 20 гривен.

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