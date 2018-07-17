В НБУ прокомментировали возможность введения банкноты в тысячу гривен

“На сегодня Нацбанк считает, что того номинального ряда, который у нас есть, достаточно для проведения расчетов гражданами. Достаточно для экономики Украины”, — сказал Зайвенко.

Как уточнил он, вопрос введения банкноты номиналом 1000 грн или высших номиналов зависит от многих факторов, таких как уровень доходов населения, уровень цен, степень использования в обращении имеющейся банкноты высшего номинала, уровень развития безналичных расчетов.

“Национальный банк в своей Стратегии одним из весомых направлений решил развивать сashless-economy, поэтому за последние несколько лет уровень безналичных расчетов вырос. И основная задача НБУ — уменьшение наличных денег в обращении. Поэтому вопрос (введение в обращение банкноты 1000 грн) не рассматривается”, — добавил Зайвенко.

Как сообщал УНН, в сентябре в обращении появится новая банкнота в 20 гривен.