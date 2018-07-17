У НБУ прокоментували можливість введення банкноти у тисячу гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Наразі Національний банк України не збирається запроваджувати банкноту номіналом в 1000 грн. Про це повідомив на брифінгу директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні Нацбанк вважає, що того номінального ряду, який у нас є, достатньо для проведення розрахунків громадянами. Достатньо для економіки України”, — сказав Зайвенко.
Як уточнив він, питання введення банкноти номіналом 1000 грн або вищих номіналів залежить від багатьох чинників, таких як рівень доходів населення, рівень цін, ступінь використання в обігу наявної банкноти вищого номіналу, рівень розвитку безготівкових розрахунків.
“Національний банк у своїй Стратегії одним із вагомих напрямків вирішив розвивати сashless-economy, тому за останні декілька років рівень безготівкових розрахунків зріс. І основне завдання НБУ — зменшення готівки в обігу. Тому питання (введення в обіг банкноти 1000 грн) не розглядається”, — додав Зайвенко.
Як повідомляв УНН, у вересні в обігу з'явиться нова банкнота у 20 гривень.