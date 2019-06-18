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В НБУ прогнозируют сохранение низких цен на нефть

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В Национальном банке Украины прогнозируют сохранение низких цен на нефть в 2019 году. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности НБУ, передает УНН.

В НБУ прогнозируют сохранение низких цен на нефть

Отмечается, что в течение первых четырех месяцев года цены на нефть восстанавливались вследствие сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, обусловленного санкциями США и согласованного уменьшения добычи странами ОПЕК +, однако в мае началось резкое падение из-за замедления глобальной экономики и геополитических рисков.

"МВФ прогнозирует, что в 2019 году цены на нефть снизятся на 13,4%. В июне встреча ОПЕК + может повлиять на рынок нефти, но риски сохранения низких цен на нее достаточно высоки", - говорится в отчете.

Кроме того, указано, что железная руда подорожала из-за аварии в Бразилии, неблагоприятные погодные условия в Австралии и высокий спрос в Китае. Отмечается, что стоимость руды оставаться высокой, но снизится по сравнению с нынешней. Дорогая руда будет поддерживать цены на сталь близкие к текущему уровню.

"В прошлом году цены на продовольствие были высокими. Но с начала этого года они заметно снизились. В мае началось сезонное восстановление, однако превышение прошлогодних уровней маловероятно, потому что на стоимость продовольствия будет давить слабая экономическая динамика в развивающихся странах", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, мировые цены на нефть упали.

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