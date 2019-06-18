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У НБУ прогнозують збереження низьких цін на нафту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У Національному банку України прогнозують збереження низьких цін на нафту у 2019 році. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність НБУ, передає УНН.

У НБУ прогнозують збереження низьких цін на нафту

Зазначається, що протягом перших чотирьох місяців року ціни на нафту відновлювалися внаслідок скорочення поставок з Ірану та Венесуели, зумовленого санкціями США, та узгодженого зменшення видобутку країнами ОПЕК+, однак у травні почалося різке падіння через уповільнення глобальної економіки та геополітичні ризики.

"МВФ прогнозує, що в 2019 році ціни на нафту знизяться на 13,4%. У червні зустріч ОПЕК+ може вплинути на ринок нафти, але ризики збереження низьких цін на неї є досить високими", - йдеться у звіті.

Крім того, вказано, що залізна руда подорожчала через аварію в Бразилії, несприятливі погодні умови в Австралії та високий попит у Китаї. Зазначається, що вартість руди залишатиметься високою, але знизиться порівняно з нинішньою. Дорога руда підтримуватиме ціни на сталь близько до поточного рівня.

"Торік ціни на продовольство були високими. Та з початку цього року вони помітно знизилися. У травні почалося сезонне відновлення, проте перевищення минулорічних рівнів малоймовірне, бо на вартість продовольства тиснутиме слабка економічна динаміка у країнах, що розвиваються", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНН, світові ціни на нафту впали. 

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