У НБУ прогнозують збереження низьких цін на нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Національному банку України прогнозують збереження низьких цін на нафту у 2019 році. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність НБУ, передає УНН.
Зазначається, що протягом перших чотирьох місяців року ціни на нафту відновлювалися внаслідок скорочення поставок з Ірану та Венесуели, зумовленого санкціями США, та узгодженого зменшення видобутку країнами ОПЕК+, однак у травні почалося різке падіння через уповільнення глобальної економіки та геополітичні ризики.
"МВФ прогнозує, що в 2019 році ціни на нафту знизяться на 13,4%. У червні зустріч ОПЕК+ може вплинути на ринок нафти, але ризики збереження низьких цін на неї є досить високими", - йдеться у звіті.
Крім того, вказано, що залізна руда подорожчала через аварію в Бразилії, несприятливі погодні умови в Австралії та високий попит у Китаї. Зазначається, що вартість руди залишатиметься високою, але знизиться порівняно з нинішньою. Дорога руда підтримуватиме ціни на сталь близько до поточного рівня.
"Торік ціни на продовольство були високими. Та з початку цього року вони помітно знизилися. У травні почалося сезонне відновлення, проте перевищення минулорічних рівнів малоймовірне, бо на вартість продовольства тиснутиме слабка економічна динаміка у країнах, що розвиваються", - йдеться у звіті.
Як повідомляв УНН, світові ціни на нафту впали.