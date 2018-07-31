В НБУ назначили нового директора Центрального хранилища
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. По результатам открытого конкурса на вакантную должность директора Центрального хранилища Национального банка Украины с 1 августа 2018 назначен Виталий Брик. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Конкурсная комиссия в составе Правления Национального банка Украины осуществляла выбор из 9 претендентов. Конкурс был объявлен после назначения предыдущего директора Центрального хранилища Николая Каленского в состав Совета Национального банка в апреле 2018 года. По результатам открытого конкурса на вакантную должность директора Центрального хранилища Национального банка Украины по 1 августа 2018 назначен Виталий Брик", - говорится в сообщении.
В НБУ рассказали, что Виталий Брик имеет значительный опыт работы в финансовой и управленческой сфере. Он начал работать в банковской сфере с 1996 года в Здолбуновском отделении Ровенской дирекции АК АПБ "Украина" в должности начальника отдела финансовой безопасности. В системе Национального банка Украины - с 1999 года.
Работал в должности ведущего экономиста отдела наличного обращения и кассовых операций Ровенского областного управления Национального банка и в должности заведующего сектором. В дальнейшем руководил указанным отделом. С 2005 года был назначен заместителем начальника управления Национального банка в Ровенской области, а с 2015 года - начальником управления Национального банка в Ровенской области. С 2016 года - представитель Национального банка в Ровенской области.
Вся профессиональная деятельность Виталия Брика в Национальном банке непосредственно связана с организацией наличного обращения, кассовых операций и перевозкой ценностей.
Напомним, с 23 июля в должности заместителя председателя НБУ работает и отвечает за платежные системы и денежное обращение Сергей Холод.