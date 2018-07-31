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У НБУ призначили нового директора Центрального сховища

У НБУ призначили нового директора Центрального сховища

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КИЇВ. 31 липня. УНН. За результатами відкритого конкурсу на вакантну посаду директора Центрального сховища Національного банку України з 1 серпня 2018 року призначено Віталія Брика. Про це повідомила прес-служба НБУ, передає УНН.

“Конкурсна комісія у складі Правління Національного банку України здійснювала вибір з 9 претендентів. Конкурс було оголошено після призначення попереднього директора Центрального сховища Миколи Каленського до складу Ради Національного банку у квітні 2018 року. За результатами відкритого конкурсу на вакантну посаду директора Центрального сховища Національного банку України з 1 серпня 2018 року призначено Віталія Брика”, — йдеться у повідомлені.

У НБУ розповіли, що Віталій Брик має вагомий досвід роботи у фінансовій та управлінській сфері. Він розпочав працювати в банківській сфері з 1996 року у Здолбунівському відділенні Рівненської дирекції АК АПБ “Україна” на посаді начальника відділу фінансової безпеки. В системі Національного банку України — з 1999 року.

Працював на посаді провідного економіста відділу готівкового обігу та касових операцій Рівненського обласного управління Національного банку та на посаді завідувача сектором. Надалі керував вказаним відділом. З 2005 року був призначений заступником начальника управління Національного банку у Рівненській області, а з 2015 року — начальником управління Національного банку у Рівненській області. З 2016 року — представник Національного банку у Рівненській області.

Уся професійна діяльність Віталія Брика в Національному банку безпосередньо пов’язана з організацією готівкового обігу, касових операцій та перевезенням цінностей.

Нагадаємо, із 23 липня на посаді заступника голови НБУ працює та відповідає за платіжні системи та грошовий обіг Сергій Холод.

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