В НБУ пожаловались, что проиграли суды владельцам ликвидируемых банков

По данным ведомства, суды встали на сторону банков, по которым уже принято решение о признании их неплатежеспособными, отозвана банковская лицензия и они ликвидированы. По данным на 1 января 2017 года, суды приняли 12 таких решений.

В НБУ считают, что восстановление прав банков провоцирует финансовую нестабильность.

"Национальный банк неоднократно подчеркивал, что видит в этом возникновение системных рисков для финансовой стабильности. Ведь судебная система используется владельцами нежизнеспособных банков как квази-легитимный инструмент возврата таких банков на рынок. Это, в свою очередь, нивелирует усилия НБУ, направленные на оздоровление банков Украины и очистку банковского сектора от банков-зомби и банков-моек.

Национальный банк отмечает необходимость скорейшего проведения качественной судебной реформы, которая сделала бы невозможными коррупционные действия, повысила эффективность судебной системы и вернула доверие к решениям судов, бизнеса и общества", - говорится в сообщении НБУ.

Вместе с тем, экономические эксперты, активисты и народные депутаты считают, что единственным риском для финансовой стабильности является деятельность НБУ.

"Самым большим системным риском для существования украинской банковской системы является деятельность руководства НБУ. В течение последних трех лет НБУ четко доказал, что работать не умеет и не собирается выполнять того, что нужно делать по действующей Конституции. Поэтому такие решения судов являются абсолютно логичными и предсказуемыми.

Единственной возможной и наиболее целесообразной мерой для стабилизации банковской системы было бы заведение уголовных дел против руководства НБУ и соответствующее их как можно скорейшее отстранение от работы, привлечение к уголовной ответственности и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей для того, чтобы выяснить, на кого все это время работало руководство НБУ. Ради чего за последние три года руководством НБУ была разбита банковская система? Гривна девальвировала более чем в три раза и соответственно ни один из более чем 80 банков, куда была введена временная администрация НБУ, так и не был восстановлен в работе. То есть понятно, что единственное, в чем специализируются представители НБУ - это в банкротстве банков. И я еще раз подчеркиваю необходимость привлечения к ответственности этого руководства НБУ", - сказал эксперт Юрий Гаврилечко.

Такого же мнения придерживается народный депутат от "БПП" Андрей Антонищак.

"То, что сейчас делает Нацбанк, я как человек ответственный не могу комментировать, чтобы не будоражить дальше ситуацию. Но как народный депутат Украины скажу, этот человек, который сегодня руководит Национальным банком Украины, должен уйти в отставку. Она не справляется и не выполняет свои обязанности и обязательства", - подчеркнул он.

Его коллега по фракции - народный депутат Михаил Довбенко, член банковского комитета ВР заявил, что они уже давно предлагали создать экспертный комитет для контроля над НБУ.

"Мы, когда писали закон о развитии институциональной способности НБУ, то указывали, что при Совете НБУ нужно развивать экспертный комитет. И мы считаем, что это была бы и организация, которая могла бы снимать спорные вопросы. Правление НБУ в какой-то степени противится. Изменения, которые мы подготовили и зарегистрировали, и уже прошли заседание комитета, то правление НБУ это не удовлетворяет. Но мы готовы заслушать их предложения и увидеть, как сделать лучше. И мы считаем, что если в рамках НБУ будет работать экспертный комитет и это была бы и организация, которая смогла бы обезопасить весь банковский рынок от иногда неадекватных решений, то это было бы только на пользу экономике Украины.

Я думаю, что такая категоричность НБУ неприемлема. Вообще любая категоричность - это сразу ограниченность и это сразу не есть хорошо. Можно говорить об отдельных решениях, анализировать их, подавать апелляцию или кассацию. Пусть это делает НБУ. И я не согласен с такой категоричностью, которую они пишут на своем сайте", - сказал М.Довбенко.

В свою очередь экономист Андрей Новак отметил, что НБУ должен выполнять решения суда - нравятся они ему или нет.

"Конечно, НБУ не хотят признавать, что они не правы. Вообще НБУ здесь просто себя ведет, с точки зрения оправдания своих действий. В данном случае, если есть решение суда, то оно является обязательным к исполнению. А если уж говорить о них так называемом "очищении банковской системы", то на самом деле, то, что делает НБУ последние два года, - это не очищение банковской системы, а очистка вкладов населения", - подчеркнул он.

Активисты общественной организации "Общественный контроль банков" рассказали о давлении на судей со стороны НБУ.

"Следует заметить, что в последнее время к рассмотрению дел привлекается административный ресурс. Например, глава НБУ приходит на определенные заседания и пытается давить на суд. Но ходит она только на те заседания, которые интересны НБУ и не идет на заседание, где защищаются права вкладчиков", - рассказал адвокат, представитель ОО "Общественный контроль банков" А.Маринушкин.

Восстановили свои права в суде 8 банков, в частности: "Укринбанк", "Банк Премиум", "Велес банк", "Банк Союз", "Банк Капитал", "Киевская Русь", "СП Банк", "arb Bank Radical".

Напомним, свою ликвидацию сейчас оспаривает банк "Михайловский". Правовая экспертиза признала отнесение этого банка к категории неплатежеспособных необоснованным.