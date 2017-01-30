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У НБУ поскаржилися, що програли суди власникам ліквідованих банків

У НБУ поскаржилися, що програли суди власникам ліквідованих банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Суд визнав рішення Національного банку України про ліквідацію 8 банків незаконними, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними відомства, суди стали на сторону банків, щодо яких вже прийнято рішення про визнання їх неплатоспроможними, відкликано банківську ліцензію та ліквідовано. За даними на 1 січня 2017 року, суди прийняли 12 таких рішень.

У НБУ вважають, що відновлення прав банків провокує фінансову нестабільність.

“Національний банк неодноразово наголошував, що вбачає у цьому виникнення системних ризиків для фінансової стабільності. Адже судова система використовується власниками нежиттєздатних банків як квазі-легітимний інструмент повернення таких банків на ринок. Це, у свою чергу, нівелює зусилля НБУ, спрямовані на оздоровлення банків України та очищення банківського сектору від банків-зомбі і банків-мийок.

Національний банк наголошує на необхідності якнайшвидшого проведення якісної судової реформи, яка б унеможливлювала корупційні дії, підвищила ефективність судової системи та повернула довіру до рішень судів, бізнесу та суспільства”, - йдеться у повідомленні НБУ.

Разом з тим, економічні експерти, активісти та народні депутати вважають, що єдиним ризиком для фінансової стабільності є діяльність НБУ.

“Найбільшим системним ризиком для існування української банківської системи є діяльність керівництва НБУ. Впродовж останніх трьох років НБУ чітко довів, що працювати не вміє і не збирається виконувати того, що має робити за чинною Конституцією. Тому такі рішення судів є абсолютно логічними і передбачуваними.

Єдиною можливою і найбільш доцільною мірою для стабілізації банківської системи було б заведення кримінальних справ проти керівництва НБУ і відповідне їхнє якнайшвидше відсторонення від роботи, притягнення до кримінальної відповідальності та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для того, щоб з’ясувати, на кого весь цей час працювало керівництво НБУ. Заради чого за останні три роки керівництвом НБУ була розтрощена банківська система? Гривня девальвувала більш ніж у три рази і відповідно жодного з більш ніж 80 банків, куди була введена тимчасова адміністрація НБУ, так і не було відновлено в роботі. Тобто зрозуміло, що єдине, в чому спеціалізуються представники НБУ - це у банкрутстві банків. І я ще раз наголошую на необхідності притягнення до відповідальності цього керівництва НБУ”, - сказав експерт Юрій Гаврилечко.

Такої ж думки дотримується народний депутат від “БПП” Андрій Антонищак.

“Те, що зараз робить Нацбанк, я як людина відповідальна не можу коментувати, щоб не розбурхувати далі ситуацію. Але як народний депутат України скажу, ця людина, яка сьогодні керує Національним банком України, повинна піти у відставку. Вона не справляється і не виконує свої обов'язки і зобов'язання”, - наголосив він.

Його колега по фракції - народний депутат Михайло Довбенко, член банківського комітету ВР заявив, що вони вже давно пропонували створити експертний комітет для контролю над НБУ.

“Ми, коли писали закон про розвиток інституційної спроможності НБУ, то вказували, що при Раді НБУ потрібно розвивати експертний комітет. І ми вважаємо, що це була б та інституція, яка могла б знімати суперечливі питання. Правління НБУ в якійсь мірі противиться. Зміни, які ми підготували і зареєстрували, і вже пройшло засідання комітету, то правління НБУ це не задовольняє. Але ми готові заслухати їх пропозиції і побачити, як зробити краще. І ми вважаємо, що якщо в рамках НБУ буде працювати експертний комітет і це була б та інституція, яка змогла б убезпечити весь банківський ринок від інколи неадекватних рішень, то це було б лише на користь економіці України.

Я думаю, що така категоричність НБУ є неприйнятною. Взагалі будь-яка категоричність - це відразу обмеженість і це відразу не є добре. Можна говорити про окремі рішення, аналізувати їх, подавати апеляцію або касацію. Хай це робить НБУ. І я не погоджуюся з такою категоричністю, яку вони пишуть на своєму сайті”, - сказав М.Довбенко.

У свою чергу економіст Андрій Новак зауважив, що НБУ має виконувати рішення суду – подобаються вони йому чи ні.

“Звичайно, що НБУ не хочуть визнавати, що вони не праві. Взагалі НБУ тут просто себе веде, з точки зору виправдання своїх дій. У даному випадку, якщо є рішення суду, то воно є обов’язковим до виконання. А якщо вже говорити про їх так зване "очищення банківської системи", то насправді, те що робить НБУ останні два роки, - це не очищення банківської системи, а очищення вкладів населення”, - наголосив він.

Активісти Громадської організації “Громадський контроль банків” розповіли про тиск на суддів з боку НБУ.

“Слід зауважити, що останнім часом до розгляду справ залучається адміністративний ресурс. Наприклад, голова НБУ приходить на певні засідання і намагається давити на суд. Але ходить вона лише на ті засідання, які цікаві НБУ, і не приходить на засідання, де захищаються права вкладників”, - розповів адвокат, представник ГО “Громадський контроль банк” А.Марінушкін.

Відновили свої права у суді 8 банків, зокрема: “Укрінбанк”, “Банк Преміум”, “Велес банк”, Банк Союз”, “Банк Капітал”, “Київська Русь”, “СП Банк”, “arb Bank Radical”.

Нагадаємо, свою ліквідацію нині оскаржує банк “Михайлівський”. Правова експертиза визнала віднесення цього банку до категорії неплатоспроможних необґрунтованим.

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