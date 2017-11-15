В НАПК отрицают попытки давления со стороны власти в принятии решений

"Никакого давления, насколько я знаю, на членов Национального агентства и на меня лично не оказывается", - сказал Серегин.

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В свою очередь Скопич также добавил, что не владеет информацией о давлении или какие то попытки повлиять на решения НАПК.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает неприемлемым конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).