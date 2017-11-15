У НАЗК заперечують спроби тиску з боку влади у прийнятті рішень

"Жодного тиску, наскільки я знаю, на членів Національного агентства і на мене особисто не чиниться", - сказав Серьогін.

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У свою чергу Скопич також додав, що не володіє інформацією про тиск чи намагання когось впливати на рішення НАЗК.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вважає неприйнятним конфлікт між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).