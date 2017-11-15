У НАЗК заперечують спроби тиску з боку влади у прийнятті рішень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Національному агентстві запобігання корупції заперечують спроби тиску з боку представників будь-яких органів державної влади у прийнятті рішень. Про це сьогодні на брифінгу заявили члени НАЗК Олександр Серьогін і Олександр Скопич, передає УНН.
"Жодного тиску, наскільки я знаю, на членів Національного агентства і на мене особисто не чиниться", - сказав Серьогін.
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У свою чергу Скопич також додав, що не володіє інформацією про тиск чи намагання когось впливати на рішення НАЗК.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вважає неприйнятним конфлікт між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).