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Порошенко вважає неприйнятною "інформаційну війну" між НАБУ і НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко вважає неприйнятним конфлікт між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у своєму Twitter, передає УНН.

"Президент вважає категорично неприйнятною інформаційну війну між НАБУ і НАЗК, яка посилилася останніми днями і завдає шкоди суспільним інтересам", - написав С.Цеголко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У САП висловили занепокоєння напругою у взаємовідносинах НАБУ і НАЗК

Як повідомляв УНН, НАБУ розпочало розслідування кримінального провадження за фактом можливого отримання службовцями НАЗК, службовцями інших органів влади у складі організованої групи хабарів в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження розпочали 10 листопада і попередньо його кваліфікували за ч.3 ст. 28, ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше екс-керівник одного з департаментів НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що передала в НАБУ документи щодо корупції в Агентстві.

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