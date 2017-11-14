Порошенко считает неприемлемой "информационную войну" между НАБУ и НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает неприемлемым конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Twitter, передает УНН.
"Президент считает категорически неприемлемым информационную войну между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам", - написал С.Цеголко.
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Как сообщал УНН, НАБУ начало расследование уголовного производства по факту возможного получения служащими НАПК, служащими других органов власти в составе организованной группы взяток в особо крупных размерах.
Уголовное производство начали 10 ноября и предварительно его квалифицировали по ч.3 ст. 28 ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее экс-руководитель одного из департаментов НАПК Анна Соломатина заявила, что передала в НАБУ документы по коррупции в Агентстве.