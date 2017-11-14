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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 27442 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 60593 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53486 просмотра

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11:14 • 95173 просмотра

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Порошенко считает неприемлемой "информационную войну" между НАБУ и НАПК

Порошенко считает неприемлемой "информационную войну" между НАБУ и НАПК

Киев  •  УНН

 • 16839 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает неприемлемым конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Twitter, передает УНН.

"Президент считает категорически неприемлемым информационную войну между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам", - написал С.Цеголко.

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Как сообщал УНН, НАБУ начало расследование уголовного производства по факту возможного получения служащими НАПК, служащими других органов власти в составе организованной группы взяток в особо крупных размерах.

Уголовное производство начали 10 ноября и предварительно его квалифицировали по ч.3 ст. 28 ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее экс-руководитель одного из департаментов НАПК Анна Соломатина заявила, что передала в НАБУ документы по коррупции в Агентстве.

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