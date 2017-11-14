Порошенко считает неприемлемой "информационную войну" между НАБУ и НАПК

"Президент считает категорически неприемлемым информационную войну между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам", - написал С.Цеголко.

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Как сообщал УНН, НАБУ начало расследование уголовного производства по факту возможного получения служащими НАПК, служащими других органов власти в составе организованной группы взяток в особо крупных размерах.

Уголовное производство начали 10 ноября и предварительно его квалифицировали по ч.3 ст. 28 ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее экс-руководитель одного из департаментов НАПК Анна Соломатина заявила, что передала в НАБУ документы по коррупции в Агентстве.