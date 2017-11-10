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У САП висловили занепокоєння напругою у взаємовідносинах НАБУ і НАЗК

У САП висловили занепокоєння напругою у взаємовідносинах НАБУ і НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі занепокоєні ситуацією у взаємовідносинах Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це йдеться у відповідній заяві САП, передає УНН.

"Незвична напруга, що виникла між відомствами, створеними в межах єдиної антикорупційної реформи, вимагає невідкладної реакції", - наголосили у САП.

Як зазначається, після отримання інформації про проведення НАЗК перевірки щодо дотримання керівником НАБУ вимог закону "Про запобігання корупції", антикорупційні прокурори витребували з НАБУ кримінальне провадження про можливе недостовірне декларування службовими особами НАЗК, а також запропонували детективам проведення слідчих та процесуальних дій лише за участю процесуальних керівників в приміщенні САП до вжиття директором НАБУ заходів самостійного врегулювання виниклої суперечності.

Однак, як наголосили в САП, директор НАБУ "обрав інший шлях".

"Своїм листом очільник Бюро відкинув законні вказівки прокурорів САП, вказавши на їх вигадану ним "нікчемність, неправомірність і відсутність підстав для виконання..." і, принагідно голослівно звинувативши САП у "потуранні неправомірним діям учасників кримінального провадження, самоусуненні від виконання … функцій процесуального керівника…, створенні перешкод до здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування…"", - сказано у повідомленні.

У САП наголосили, що такі дії засвідчують дійсну наявність реального конфлікту інтересів та небажання вирішувати його у спосіб, визначений законом.

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В Антикорупційній прокуратурі також назвали неприйнятним з погляду закону посилання в листі на матеріали розслідуваного детективами НАБУ кримінального провадження.

"Враховуючи, що Корчак Н.М. у згаданому провадженні наразі має статус свідка, викладені в оприлюдненому НАБУ листі доводи щодо її необ’єктивності є надуманими, а поєднання різних за своєю суттю питань адміністративного та кримінального проваджень – штучними, тому ґрунтовані на цьому спроби керівника НАБУ таким чином уникнути виконання законних вимог НАЗК – протиправними", - йдеться у заяві.

У САП відзначили, що можливе вчинення посадовцями НАЗК правопорушення мають бути розслідувані незалежно від посад.

"Існуючі підозри щодо вчинення кримінального правопорушення повинні бути або підтверджені, або спростовані, у тому числі шляхом проведення слідчих дій з службовими особами НАЗК, незалежно від посад, які вони обіймають. Водночас, не повинно виникати жодних зауважень щодо заангажованості керівника НАБУ, які б дозволяли в подальшому ставити під сумнів результати досудового розслідування", - сказано у повідомленні.

В Антикорупційній прокуратурі вважають, що ситуацію, яка виникла, необхідно розглянутися на засіданнях Ради громадського контролю при НАБУ та Громадської ради при НАЗК.

САП закликало керівників НАБУ, так і НАЗК діяти виключно у межах повноважень і відкинути "будь-які спокуси використати займане високе посадове становище для уникнення можливої юридичної відповідальності".

Як повідомляв УНН, НАЗК викликало директора НАБУ для надання пояснень щодо невиконання вимог Нацагенства.

Нагадаємо, НАБУ допитало голову НАЗК Наталію Корчак.

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