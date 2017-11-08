НАЗК викликало директора НАБУ для надання пояснень щодо невиконання вимог Нацагенства

“НАЗК листом № 41-08/40289/17 від 8 листопада 2017 року запрошує директора НАБУприбути 13 листопада 2017 року з 10:00 до 12:00 год. для надання відповідних пояснень”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Ситник порушив частину четверту статті 12 Закону України “Про запобігання корупції” — директор НАБУ не виконав законні вимоги Національного агентства, а саме необґрунтовано відмовив у наданні Національному агентству інформації та документів, що є ознакою адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачено частиною першою статті 188-46 “Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції” Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначається, що відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України “Про запобігання корупції” державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

Як повідомляв УНН, НАЗК внесло припис директору НАБУ Артему Ситнику у зв'язку з порушенням його співробітниками вимог законодавства щодо етичної поведінки, конфлікту інтересів, інших порушень.