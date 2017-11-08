НАПК вызвало директора НАБУ для дачи объяснений по поводу невыполнения требований Нацагентства

“НАПК письмом № 41-08/40289/17 от 8 ноября 2017 приглашает директора НАБУ прибыть 13 ноября 2017 с 10:00 до 12:00 ч. для предоставления соответствующих объяснений”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Ситник нарушил часть четвертую статьи 12 Закона Украины “О предупреждении коррупции” — директор НАБУ не выполнил законные требования Национального агентства, а именно необоснованно отказал в предоставлении Национальному агентству информации и документов, что является признаком административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 188-46 “Невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции” Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что согласно части четвертой статьи 12 Закона Украины “О предотвращении коррупции” государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, физические и юридические лица обязаны предоставлять запрашиваемые Национальным агентством документы или информацию в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.

Как сообщал УНН, Назка внесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику в связи с нарушением его сотрудниками требований законодательства относительно этического поведения, конфликта интересов, других нарушений.