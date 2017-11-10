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В САП выразили обеспокоенность напряжением во взаимоотношениях НАБУ и НАПК

В САП выразили обеспокоенность напряжением во взаимоотношениях НАБУ и НАПК

Киев  •  УНН

 • 9987 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре обеспокоены ситуацией во взаимоотношениях Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом говорится в заявлении САП, передает УНН.

“Необычное напряжение, возникшее между ведомствами, созданными в рамках единой антикоррупционной реформы, требует неотложной реакции”, — отметили в САП.

Как отмечается, после получения информации о проведении НАПК проверки соблюдения руководителем НАБУ требований закона “О предупреждении коррупции”, антикоррупционные прокуроры потребовали с НАБУ уголовное производство о возможном недостоверном декларировании должностными лицами НАПК, а также предложили детективам провести следственные и процессуальные действия только при участии процессуальных руководителей в помещении САП до принятия директором НАБУ мероприятий самостоятельного урегулирования возникшего противоречия.

Однако, как отметили в САП, директор НАБУ “выбрал другой путь”.

“Своим письмом глава Бюро отверг законные указания прокуроров САП, указав на их придуманную им ”ничтожество, неправомерность и отсутствии оснований для выполнения... “и, попутно голословно обвинив САП в ”попустительстве неправомерным действиям участников уголовного судопроизводства, самоустранении от выполнения... функций процессуального руководителя..., создании препятствий к осуществлению быстрого, полного и беспристрастного расследования...“", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что такие действия свидетельствуют о действительном наличии реального конфликта интересов и нежелание решать его в соответствии с установленными законом.

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В Антикоррупционной прокуратуре также назвали неприемлемым с точки зрения закона ссылки в письме на материалы расследуемого детективами НАБУ уголовного производства.

“Учитывая, что Корчак Н.М. в упомянутом производстве пока имеет статус свидетеля, изложенные в обнародованном НАБУ письме доводы о ее необъективности являются надуманными, а сочетание различных по своей сути вопросов административного и уголовного производств — искусственными, поэтому основанные на этом попытки руководителя НАБУ таким образом избежать выполнения законных требований НАПК — противоправные”, - говорится в заявлении.

В САП отметили, что возможное совершение должностными лицами НАПК правонарушения должны быть расследованы независимо от должностей.

“Существующие подозрения о совершении уголовного преступления должны быть либо подтверждены, либо опровергнуты, в том числе путем проведения следственных действий с должностными лицами НАПК, независимо от должностей, которые они занимают. В то же время, не должно возникать никаких замечаний по ангажированности руководителя НАБУ, позволяющих в дальнейшем ставить под сомнение результаты предварительного расследования”, - сказано в сообщении.

В Антикоррупционной прокуратуре считают, что ситуация, которая возникла, должна быть рассмотрена на заседаниях Совета общественного контроля при НАБУ и Общественного совета при НАПК.

САП призвала руководителей НАБУ, так и НАПК действовать исключительно в пределах полномочий и отбросить “любые искушения использовать занимаемое высокое должностное положение для избежания возможной юридической ответственности”.

Как сообщал УНН, НАПК вызвало директора НАБУ для дачи объяснений по поводу невыполнения требований Нацагентства.

Напомним, НАБУ допросило главу НАПК Наталью Корчак.

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