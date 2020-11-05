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В НАПК назвали 5 основных принципов антикоррупционной стратегии, которая будет действовать до 2024 года

В НАПК назвали 5 основных принципов антикоррупционной стратегии, которая будет действовать до 2024 года

Киев  •  УНН

 • 12472 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Антикоррупционная стратегия Украины до 2024 года имеет 5 основных принципов и определяет рамки деятельности всех органов власти. Об этом в эфире UA: Украинское радио сказал глава НАПК Александр Новиков, передает УНН.

"Украина без коррупции - это реально. Антикоррупционная стратегия, конечно, это даже, она рассчитана на 2020-2024 годы, но задача Украины без коррупции, конечно, она больше, чем временные рамки антикоррупционной стратегии. О чем эта антикоррупционная стратегия. Антикоррупционная стратегия о том, что она определяет рамки деятельности всех органов власти и мне кажется, если бы на октябрь этого года была принята антикоррупционное стратегия, а государство ее не имеет с 2018 года, в 2017 году закончилась предыдущая стратегия, возможно бы мы и не имели того решения, которое было бы 27 октября. Почему, потому что в государстве отсутствует программный документ, который определяет, в каком направлении должен двигаться каждый государственный орган", - сказал Александр Новиков.

Он отметил, что эта стратегия о 5 основных принципах.

"Прежде всего, это ликвидация, фактически, прекращение выполнения государством тех функций, которые оно не может эффективно без коррупции выполнять. Во-вторых, это цифровизация всех отношений, всех абсолютно на 100%, это чем сейчас занимается Министерство цифровой трансформации. Отношений государства с обществом, гражданами и бизнесом. В-третьих, это законные альтернативы коррупционным практикам. Потому что мы понимаем, что иногда коррупция существует там, где нет альтернатив, просто получить законно ту или иную услугу от государства или органов местного самоуправления. В-четвертых, это формирование нулевой толерантности к коррупции. И в-пятых, это то, что ожидает все общество - это обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию", - добавил Новиков.

Он отметил, что в каждой из 8 сфер предложены конкретные меры по преодолению коррупции, в частности в здравоохранении, обороне, государственном и частном секторе экономики и в налогах и таможне.

Напомним, ВР поддержала предложенную правительством антикоррупционную стратегию Украины до 2024 года.

Украинские Национальные Новости

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