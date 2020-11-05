В НАПК назвали 5 основных принципов антикоррупционной стратегии, которая будет действовать до 2024 года

"Украина без коррупции - это реально. Антикоррупционная стратегия, конечно, это даже, она рассчитана на 2020-2024 годы, но задача Украины без коррупции, конечно, она больше, чем временные рамки антикоррупционной стратегии. О чем эта антикоррупционная стратегия. Антикоррупционная стратегия о том, что она определяет рамки деятельности всех органов власти и мне кажется, если бы на октябрь этого года была принята антикоррупционное стратегия, а государство ее не имеет с 2018 года, в 2017 году закончилась предыдущая стратегия, возможно бы мы и не имели того решения, которое было бы 27 октября. Почему, потому что в государстве отсутствует программный документ, который определяет, в каком направлении должен двигаться каждый государственный орган", - сказал Александр Новиков.

Он отметил, что эта стратегия о 5 основных принципах.

"Прежде всего, это ликвидация, фактически, прекращение выполнения государством тех функций, которые оно не может эффективно без коррупции выполнять. Во-вторых, это цифровизация всех отношений, всех абсолютно на 100%, это чем сейчас занимается Министерство цифровой трансформации. Отношений государства с обществом, гражданами и бизнесом. В-третьих, это законные альтернативы коррупционным практикам. Потому что мы понимаем, что иногда коррупция существует там, где нет альтернатив, просто получить законно ту или иную услугу от государства или органов местного самоуправления. В-четвертых, это формирование нулевой толерантности к коррупции. И в-пятых, это то, что ожидает все общество - это обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию", - добавил Новиков.

Он отметил, что в каждой из 8 сфер предложены конкретные меры по преодолению коррупции, в частности в здравоохранении, обороне, государственном и частном секторе экономики и в налогах и таможне.

Напомним, ВР поддержала предложенную правительством антикоррупционную стратегию Украины до 2024 года.