У НАЗК назвали 5 основних принципів Антикорупційної стратегії, яка діятиме до 2024 року

“Україна без корупції - це реально. Антикорупційна стратегія, звичайно, це навіть, вона розрахована на 2020-2024 роки, але завдання України без корупції, звичайно, воно більше, ніж часові рамки антикорупційної стратегії. Про що ця антикорупційна стратегія. Антикорупційна стратегія про те, що вона окреслює рамки діяльності всіх органів влади і мені здається, аби на жовтень цього року було ухвалено антикорупційну стратегію, а держава її немає з 2018 року, в 2017 році закінчилась попередня стратегія, можливо б ми і не мали того рішення, яке було б 27 жовтня. Чому, тому що в державі відсутній програмний документ, який визначає, в якому напрямку має рухатись кожний державний орган”, - сказав Олександр Новіков.

Він зазначив, що ця стратегія про 5 основних принципів.

“Перш, це ліквідація, фактично, припинення виконання державою тих функцій, які вона не може ефективно без корупції виконувати. По-друге, це цифровізація всіх відносин, всіх абсолютно на 100%, це чим зараз займається Міністерство цифрової трансформації. Відносин держави з суспільством, громадянами і бізнесом. По-третє, це законні альтернативи корупційним практикам. Бо ми розуміємо, що іноді корупція існує там, де немає альтернатив, просто отримати в законний спосіб ту чи іншу послугу від держави або органів місцевого самоврядування. По-четверте, це формування нульової толерантності до корупції. І по-п’яте, це те, що очікує все суспільство - це забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію”, - додав Новіков.

Він зазначив, що в кожній із 8 сфер запропоновано конкретні заходи з подолання корупції, зокрема в охороні здоров’я, обороні, державному і приватному секторі економіки та податках і митниці.

Нагадаємо, ВР підтримала запропоновану урядом Антикорупційну стратегію України до 2024 року.