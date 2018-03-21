В научном центре рассказали, чем занимаются украинцы в Антарктике
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Главными задачами украинских исследователей во время экспедиции на антарктическую станцию "Академик Вернадский" является исследование климата, атмосферных изменений и окружающей среды. Об этом во время пресс-конференции в Киеве рассказал исполняющий обязанности директора Национального научного Антарктического центра Евгений Дикий, передает УНН.
"Во-первых, это метеорологические исследования, наблюдения озонового слоя и верхних слоев атмосферы. К ним добавились уже почти 20-летние мониторинговые наблюдения колонии пингвинов и местной популяции тюленей. Это также важно, потому что они питаются исключительно одним продуктом - крилем, той же креветкой, которую человек ловит в Южном океане", - сказал он.
И.о. директора НАНЦК подчеркнул, что в океане оценить запас креветки - чрезвычайно трудная задача. Кроме того, по словам Дикого, кроме украинцев, еще много станций ежегодно мониторят количество пингвинов, других животных.
"Сравнивая эти данные со всего континента, можно приблизительно оценивать, как за это время меняется запас криля. Эти данные в частности используются комиссией из живых ресурсов Антарктики для установления квот вылова", - пояснил он.
Кроме этого, перед украинскими полярниками стоит ряд других задач, таких как исследования состояния и динамики озоновой дыры, состояния ледников, состава антарктических почв, космической погоды и тому подобное.
"В этом году у нас бенефис геологов и геофизиков. С 12 пятеро - геоученые. Будет исследоваться динамика ледников, в частности делаться лазерное сканирование ледников", - сообщил Дикий.
Как сообщал УНН, Е.Дикий рассказал о достижениях украинских полярников на станции "Академик Вернадский".