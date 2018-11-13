В "Национальных лотереях" нашли игровые автоматы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Правоохранители Днепра обнаружили три игровые заведения, замаскированные под "Национальную лотерею". Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, передает УНН.
Заведения расположены по улице Титова, на проспекте Сергея Нигояна и в переулке Пасторный.
Все они действуют под вывеской "Национальная лотерея", но внутри помещений расположены игровые автоматы, рассказывают патрульные.
После визита правоохранителей с нарушителями закона продолжили работу представители следственно-оперативной группы.
Напомним, в Киеве правоохранители не могут закрыть нелегальные азартные клубы.