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У "Національних лотереях" знайшли ігрові автомати

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Правоохоронці Дніпра виявили три ігрові заклади, замасковані під "Національну лотерею". Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

Заклади розташовані по вулиці Тітова, на проспекті Сергія Нігояна та у провулку Пасторний.

Усі вони діють під вивіскою "Національна лотерея", але всередині приміщень розташовані гральні автомати, розповідають патрульні.

Після візиту правоохоронців із порушниками закону продовжили роботу представники слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці не можуть закрити нелегальні азартні клуби

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