У "Національних лотереях" знайшли ігрові автомати
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Правоохоронці Дніпра виявили три ігрові заклади, замасковані під "Національну лотерею". Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
Заклади розташовані по вулиці Тітова, на проспекті Сергія Нігояна та у провулку Пасторний.
Усі вони діють під вивіскою "Національна лотерея", але всередині приміщень розташовані гральні автомати, розповідають патрульні.
Після візиту правоохоронців із порушниками закону продовжили роботу представники слідчо-оперативної групи.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці не можуть закрити нелегальні азартні клуби.