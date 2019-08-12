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В Нацбанке отреагировали на заявление НАПК по декларации Смолия

В Нацбанке отреагировали на заявление НАПК по декларации Смолия

Киев  •  УНН

 • 10379 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Председатель Национального банка Украины Яков Смолий еще не получил от Нацагентства по предупреждению коррупции информацию о проверке его деклараций, впрочем готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.

Как указано, пока Смолий не получил от НАПК никакой информации о результатах проверки его деклараций 2015, 2016 и 2017 годы.

"Председатель Национального банка Яков Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию по проверке ими выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за соответствующие годы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что после получения от НАПК соответствующих выводов Нацбанк "предоставит полный комментарий для СМИ".

Напомним, НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларациях председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

По данным Нацагентства по результатам проверки деклараций Смолия 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, по данным НАПК, Смолий не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях 2015, 2016 и 2017 годы, по данным НАПК, составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно.

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