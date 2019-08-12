В Нацбанке отреагировали на заявление НАПК по декларации Смолия

КИЕВ. 12 августа. УНН. Председатель Национального банка Украины Яков Смолий еще не получил от Нацагентства по предупреждению коррупции информацию о проверке его деклараций, впрочем готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.