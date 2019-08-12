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НАЗК знайшло у деклараціях Смолія недостовірні дані щодо понад 18 млн грн

НАЗК знайшло у деклараціях Смолія недостовірні дані щодо понад 18 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повних перевірок декларацій виявило ознаки декларування недостовірної інформації у деклараціях Голови Національного банку України Якова Смолія, заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна, колишнього першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства України Володимира Фалея та голови Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області Артема Попова. Про це повідомляє пресс-служба НАЗК, передає УНН.

Зокрема, повідомляється, що за результатами перевірки декларацій Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки було встановлено, що посадовець зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність частки трьох нежилих приміщень, доходу, нарахованого йому та дружині у вигляді процентів, не зазначив відомості стосовно наявності у дружини корпоративних прав.

Крім того, за даними НАЗК, Смолій не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності, та кошти, розміщені ним та дружиною на банківських рахунках.

“Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн та понад 3,2 млн грн відповідно”, — повідомили в агентстві.

Корзун, в свою чергу, подаючи декларацію за 2016 рік, зазначив недостовірні відомості щодо вартості житлового будинку у м. Києві, який належить йому на праві власності, та не задекларував дохід дружини, отриманий у вигляді спадщини. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 450 тис. гривень, повідомляють НАЗК.

Фалей, подаючи декларацію за 2016 рік, не зазначив відомостей про наявне у нього фінансове зобов’язання перед банком. Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 1,8 млн гривень.

Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомило НАБУ, направивши обґрунтовані висновки.

Крім того, зазначається, що Попов у декларації за 2016 рік зазначив недостовірні відомості щодо вартості придбаного ним автомобіля, а також наявності корпоративних прав у його матері. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить понад 1,1 млн грн. Обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Національної поліції.

Як повідомляв УНН, НАЗК перевірило декларації 11 нардепів.

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