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НАЗК перевірило декларації 11 нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про результати повної перевірки 57 декларацій, серед яких є декларації 11 народних депутатів України. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, передає УНН.

Так, Національне агентство ухвалило рішення про результати повних перевірок декларацій народних депутатів України, поданих:

  • Батенком Тарасом Івановичем за 2016 рік;
  • Вілкулом Олександром Юрійовичем за 2015 рік;
  • Горватом Робертом Івановичем за 2016 рік;
  • Данченком Олександром Івановичем за 2015 рік;
  • Дейдеєм Євгеном Сергійовичем за 2017 рік;
  • Лозовим Андрієм Сергійовичем за 2016 рік;
  • Луценком Ігорем Вікторовичем за 2017 рік;
  • Мепарішвілі Хвичею Нодаровичем за 2017 рік;
  • Мирним Іваном Миколайовичем за 2015 рік;
  • Рудиком Сергієм Ярославовичем за 2017 рік;
  • Солов’єм Юрієм Ігоровичем за 2017 рік.

    • Перевірки 48 декларацій були розпочаті за результатами відбору Системою логічного та арифметичного контролю. Перевірка 3-х декларацій – за повідомленнями від громадської організації – наведені у них факти не підтвердились, 3-х – за повідомленнями від Вищої кваліфікаційної комісії суддів – факти підтвердились частково. Перевірки ще 3-х декларацій були розпочаті на підставі ст. 50 Закону України "Про запобігання корупції".

    Нагадаємо, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень – неподання декларацій 5-ма посадовцями – і направило відповідні висновки до прокуратури та поліції.

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