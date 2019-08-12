НАЗК перевірило декларації 11 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про результати повної перевірки 57 декларацій, серед яких є декларації 11 народних депутатів України. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, передає УНН.
Так, Національне агентство ухвалило рішення про результати повних перевірок декларацій народних депутатів України, поданих:
Перевірки 48 декларацій були розпочаті за результатами відбору Системою логічного та арифметичного контролю. Перевірка 3-х декларацій – за повідомленнями від громадської організації – наведені у них факти не підтвердились, 3-х – за повідомленнями від Вищої кваліфікаційної комісії суддів – факти підтвердились частково. Перевірки ще 3-х декларацій були розпочаті на підставі ст. 50 Закону України "Про запобігання корупції".
Нагадаємо, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень – неподання декларацій 5-ма посадовцями – і направило відповідні висновки до прокуратури та поліції.