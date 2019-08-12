НАПК проверило декларации 11 нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о результатах полной проверки 57 деклараций, среди которых декларации 11 народных депутатов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает УНН.
Так, Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций народных депутатов Украины, поданных:
Проверки 48 деклараций были начаты по результатам отбора Системой логического и арифметического контроля. Проверка 3-х деклараций - по сообщениям от общественной организации - приведенные в них факты не подтвердились, 3-х - по сообщениям от Высшей квалификационной комиссии судей - факты подтвердились частично. Проверки еще 3-х деклараций были начаты на основании ст. 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции".
Напомним, НАПК выявило признаки уголовных преступлений - непредставление деклараций 5-ю лицами - и направило соответствующие выводы в прокуратуру и полицию.