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НАПК проверило декларации 11 нардепов

НАПК проверило декларации 11 нардепов

Киев  •  УНН

 • 12913 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о результатах полной проверки 57 деклараций, среди которых декларации 11 народных депутатов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает УНН.

Так, Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций народных депутатов Украины, поданных:

  • Батенко Тарасом Ивановичем за 2016 год;
  • Вилкулом Александром Юрьевичем за 2015 год;
  • Горватом Робертом Ивановичем за 2016 год;
  • Данченко Александром Ивановичем за 2015 год;
  • Дейдеем Евгением Сергеевичем за 2017 год;
  • Лозовым Андреем Сергеевичем за 2016 год;
  • Луценко Игорем Викторовичем за 2017 год;
  • Мепаришвили Хвичей Нодаровичем за 2017 год;
  • Мирным Иваном Николаевичем за 2015 год;
  • Рудыком Сергеем Ярославичем за 2017 год;
  • Соловьем Юрием Игоревичем за 2017 год.

    • Проверки 48 деклараций были начаты по результатам отбора Системой логического и арифметического контроля. Проверка 3-х деклараций - по сообщениям от общественной организации - приведенные в них факты не подтвердились, 3-х - по сообщениям от Высшей квалификационной комиссии судей - факты подтвердились частично. Проверки еще 3-х деклараций были начаты на основании ст. 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

    Напомним, НАПК выявило признаки уголовных преступлений - непредставление деклараций 5-ю лицами - и направило соответствующие выводы в прокуратуру и полицию.

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