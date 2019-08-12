У Нацбанку відреагували на заяву НАЗК щодо декларації Смолія

Як вказано, наразі Смолій не отримав від НАЗК жодної інформації про результати перевірки його декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки.

"Голова Національного банку Яків Смолій готовий продовжувати співпрацю з антикорупційними органами та надавати коментарі і необхідну інформацію щодо перевірки ними висновків НАЗК про ознаки декларування недостовірної інформації у деклараціях за відповідні роки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у пресслужбі зазначили, що після отримання від НАЗК відповідних висновків Нацбанк "надасть повний коментар для ЗМІ".

Нагадаємо, НАЗК за результатами повних перевірок декларацій виявило ознаки декларування недостовірної інформації у деклараціях голови Національного банку України Якова Смолія.

За даними Нацагентства, за результатами перевірки декларацій Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки було встановлено, що посадовець зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність частки трьох нежилих приміщень, доходу, нарахованого йому та дружині у вигляді процентів, не зазначив відомості стосовно наявності у дружини корпоративних прав.

Крім того, за даними НАЗК, Смолій не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності, та кошти, розміщені ним та дружиною на банківських рахунках.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки, за даними НАЗК, становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн та понад 3,2 млн грн відповідно.