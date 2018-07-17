В Нацбанке рассказали, будут ли обновлять банкноты 50 и 200 грн

"Что касается номиналов, которые остались обновленными - это 50 и 200 грн. В будущем мы будем обновлять и эти банкноты. Будем это делать в случае необходимости в замене тех банкнот, которые находятся в обращении. Также это может быть сделано в случае ухудшения ситуации с подделками. Если эти банкноты начнут подделываться чаще, и количество подделок станет угрожающей, это будет побуждать Нацбанк к усилению защиты банкнот и замены их в обращении новыми", - сказал Зайвенко.

Справка УНН. Сейчас в обращении уже находятся обновленные банкноты номиналом 100 и 500 грн. Новая банкнота в 20 грн войдет в обращение с 25 сентября 2018 года. 1, 2, 5 и 10 грн станут монетами.

Напомним, в НБУ рассказали, как будет выглядеть новая банкнота в 20 гривен.