В Нацбанке рассказали, будут ли обновлять банкноты 50 и 200 грн

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47270 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104803 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126540 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133938 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170072 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153723 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141398 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181974 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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В Нацбанке рассказали, будут ли обновлять банкноты 50 и 200 грн

В Нацбанке рассказали, будут ли обновлять банкноты 50 и 200 грн

Киев  •  УНН

 • 14581 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Национальный банк Украины планирует в будущем в случае необходимости обновить также банкноты номиналами 50 и 200 грн. Об этом сообщил на брифинге директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент УНН.

"Что касается номиналов, которые остались обновленными - это 50 и 200 грн. В будущем мы будем обновлять и эти банкноты. Будем это делать в случае необходимости в замене тех банкнот, которые находятся в обращении. Также это может быть сделано в случае ухудшения ситуации с подделками. Если эти банкноты начнут подделываться чаще, и количество подделок станет угрожающей, это будет побуждать Нацбанк к усилению защиты банкнот и замены их в обращении новыми", - сказал Зайвенко.

Справка УНН. Сейчас в обращении уже находятся обновленные банкноты номиналом 100 и 500 грн. Новая банкнота в 20 грн войдет в обращение с 25 сентября 2018 года. 1, 2, 5 и 10 грн станут монетами.

Напомним, в НБУ рассказали, как будет выглядеть новая банкнота в 20 гривен.

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