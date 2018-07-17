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У Нацбанку розповіли, чи оновлять банкноти 50 і 200 грн

У Нацбанку розповіли, чи оновлять банкноти 50 і 200 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Національний банк України планує в майбутньому у разі потреби оновити також банкноти номіналами 50 та 200 грн. Про це повідомив на брифінгу директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент УНН.

"Що стосується номіналів, які залишились не оновленими – це 50 та 200 грн. В майбутньому ми будемо оновлювати і ці банкноти. Будемо це робити у разі потреби в заміні тих банкноти, які знаходяться у обігу. Також це може бути зроблено у разі погіршення ситуації з підробками. Якщо ці банкноти почнуть підроблятись частіше, і кількість підробок стане загрозливою, це спонукатиме Нацбанк до посилення захисту банкнот та заміни їх в обігу новими", - сказав Зайвенко.

Довідка УНН. Наразі в обігу вже перебувають оновлені банкноти номіналом 100 та 500 грн. Нова банкнота в 20 грн увійде в обіг з 25 вересня 2018 року. 1, 2, 5 та 10 грн стануть монетами.

Нагадаємо, у НБУ розповіли, як виглядатиме нова банкнота у 20 гривень.

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