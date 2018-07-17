У Нацбанку розповіли, чи оновлять банкноти 50 і 200 грн

"Що стосується номіналів, які залишились не оновленими – це 50 та 200 грн. В майбутньому ми будемо оновлювати і ці банкноти. Будемо це робити у разі потреби в заміні тих банкноти, які знаходяться у обігу. Також це може бути зроблено у разі погіршення ситуації з підробками. Якщо ці банкноти почнуть підроблятись частіше, і кількість підробок стане загрозливою, це спонукатиме Нацбанк до посилення захисту банкнот та заміни їх в обігу новими", - сказав Зайвенко.

Довідка УНН. Наразі в обігу вже перебувають оновлені банкноти номіналом 100 та 500 грн. Нова банкнота в 20 грн увійде в обіг з 25 вересня 2018 року. 1, 2, 5 та 10 грн стануть монетами.

Нагадаємо, у НБУ розповіли, як виглядатиме нова банкнота у 20 гривень.