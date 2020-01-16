В НАТО ожидают презентации основных направлений реформы СБУ в ближайшее время

КИЕВ. 16 января. УНН. Во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которое состоялось 15 января в Брюсселе, международные партнеры обсудили комплекс реформ в секторе безопасности и обороны, которые сегодня реализуются в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.