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В НАТО ожидают презентации основных направлений реформы СБУ в ближайшее время

Киев • УНН

 • 11640 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которое состоялось 15 января в Брюсселе, международные партнеры обсудили комплекс реформ в секторе безопасности и обороны, которые сегодня реализуются в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.

В НАТО ожидают презентации основных направлений реформы СБУ в ближайшее время

"Очень хорошо, что реформа СБУ находится в фокусе НАТО. Альянс выразил готовность поддержать комплекс реформ сектора безопасности Украины, в том числе и СБУ. Месседж был очень четким. Для нас действительно важно ориентироваться на опыт и лучшие практики стран-членов Организации в вопросах реформирования служб внутренней безопасности", - отметил уполномоченный представитель СБУ в составе украинской делегации Сергей Пунь.

Украинская сторона поблагодарила партнеров за поддержку и заверила, что реформа сектора безопасности - один из ключевых вопросов в государстве сегодня.

"Украина должна реализовать изменения, которые сделают Службу безопасности более современной и эффективной, еще более ориентированной на контрразведывательную деятельность, борьбу с терроризмом, защиту государственного суверенитета и тому подобное. И именно на это направлен законопроект по реформе СБУ, который сегодня готовится к рассмотрению в парламенте", - добавил Пунь.

В СБУ отметили, что представители НАТО выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и отметили, что активизация мер, направленных на борьбу с коррупцией, обеспечение независимости судебной ветви власти и реформирования СБУ являются крайне актуальными для Украины.

"Также международные партнеры по НАТО ожидают, что в ближайшее время, в частности в рамках запланированного на конец текущего месяца заседания Совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО по вопросам военной реформы, будут представлены основные направления реформирования Службы безопасности Украины", - отметили в СБУ.

Партнерская сторона заверила украинскую делегацию в неизменной поддержке НАТО нашего государства на пути реформирования.

Как сообщал УНН, Кулеба призвал НАТО начать рассмотрение заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей.

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