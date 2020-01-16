У НАТО очікують презентації основних напрямів реформи СБУ найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, яке відбулось 15 січня в Брюсселі, міжнародні партнери обговорили комплекс реформ у секторі безпеки та оборони, які сьогодні реалізовуються в Україні. Про це повідомляє пресслужба Служби Безпеки України, передає УНН.
“Дуже добре, що реформа СБУ знаходиться у фокусі НАТО. Альянс висловив готовність підтримати комплекс реформ сектору безпеки України, зокрема й СБУ. Меседж був дуже чітким. Для нас дійсно важливо орієнтуватися на досвід та кращі практики країн-членів Організації в питаннях реформування служб внутрішньої безпеки”, — зазначив уповноважений представник СБУ у складі української делегації Сергій Пунь.
Українська сторона подякувала партнерам за підтримку та завірила, що реформа сектору безпеки — одне з ключових питань в державі сьогодні.
“Україна має реалізувати зміни, які зроблять Службу безпеки більш сучасною та ефективною, ще більш орієнтованою на контррозвідувальну діяльність, боротьбу з тероризмом, захист державного суверенітету тощо. І саме на це направлений Законопроект щодо реформи СБУ, який сьогодні готується до розгляду в парламенті”, — додав Пунь.
В СБУ зазначили, що представники НАТО висловили підтримку територіальній цілісності та суверенітету України і наголосили на тому, що активізація заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, забезпечення незалежності судової гілки влади та реформування СБУ є украй актуальними для України.
“Також міжнародні партнери з НАТО очікують, що найближчим часом, зокрема в рамках запланованого на кінець поточного місяця засідання Спільної робочої групи високого рівня Україна-НАТО з питань воєнної реформи, буде презентовано основні напрями реформування Служби безпеки України”, — зазначили в СБУ.
Партнерська сторона запевнила українську делегацію у незмінній підтримці Альянсом нашої держави на шляху реформування.
Як повідомляв УНН, Кулеба закликав НАТО розпочати розгляд заявки України на приєднання до Програми розширених можливостей.