У НАТО очікують презентації основних напрямів реформи СБУ найближчим часом

$41.400.13
45.840.29
ukru
Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
Ексклюзив
10:35 • 3538 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 37879 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 35598 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 36643 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 245409 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165474 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139101 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140425 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152060 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149423 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.6м/с
40%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 45375 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 25404 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 42323 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 41471 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 13074 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 37879 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 245409 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 200490 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 317735 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 337418 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 2080 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 42385 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 25468 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 65121 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47378 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У НАТО очікують презентації основних напрямів реформи СБУ найближчим часом

Київ • УНН

 • 11640 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, яке відбулось 15 січня в Брюсселі, міжнародні партнери обговорили комплекс реформ у секторі безпеки та оборони, які сьогодні реалізовуються в Україні. Про це повідомляє пресслужба Служби Безпеки України, передає УНН.

У НАТО очікують презентації основних напрямів реформи СБУ найближчим часом

“Дуже добре, що реформа СБУ знаходиться у фокусі НАТО. Альянс висловив готовність підтримати комплекс реформ сектору безпеки України, зокрема й СБУ. Меседж був дуже чітким. Для нас дійсно важливо орієнтуватися на досвід та кращі практики країн-членів Організації в питаннях реформування служб внутрішньої безпеки”, — зазначив уповноважений представник СБУ у складі української делегації Сергій Пунь.

Українська сторона подякувала партнерам за підтримку та завірила, що реформа сектору безпеки — одне з ключових питань в державі сьогодні.

“Україна має реалізувати зміни, які зроблять Службу безпеки більш сучасною та ефективною, ще більш орієнтованою на контррозвідувальну діяльність, боротьбу з тероризмом, захист державного суверенітету тощо. І саме на це направлений Законопроект щодо реформи СБУ, який сьогодні готується до розгляду в парламенті”, — додав Пунь.

В СБУ зазначили, що представники НАТО висловили підтримку територіальній цілісності та суверенітету України і наголосили на тому, що активізація заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, забезпечення незалежності судової гілки влади та реформування СБУ є украй актуальними для України.

“Також міжнародні партнери з НАТО очікують, що найближчим часом, зокрема в рамках запланованого на кінець поточного місяця засідання Спільної робочої групи високого рівня Україна-НАТО з питань воєнної реформи, буде презентовано основні напрями реформування Служби безпеки України”, — зазначили в СБУ.

Партнерська сторона запевнила українську делегацію у незмінній підтримці Альянсом нашої держави на шляху реформування.

Як повідомляв УНН, Кулеба закликав НАТО розпочати розгляд заявки України на приєднання до Програми розширених можливостей. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.41
Bitcoin
$82,620.00
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$32.95
Золото
$3,229.54
Ethereum
$1,567.03