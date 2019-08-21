В следующей “Матрице” снимутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Американские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс исполнят главные роли в четвертой части научно-фантастической киносаги “Матрица” (The Matrix). Об этом сообщил во вторник председатель совета директоров студии Warner Bros. Тоби Эммерих, его слова приводит журнал Variety, передает УНН.
По его словам, режиссером новой части киносаги выступит Лана (до изменения пола — Ларри) Вачовски. Она также приняла участие в написании сценария для продолжения серии фильмов, вместе с ней над ним работали сценаристы Александр Хемон и Дэвид Митчелл.
“Нашей радости от того, что мы вернем “Матрицу” вместе с Ланой, нет предела, — приводит журнал слова Эммериха. — Она — настоящий визионер, единственный и неповторимый творец, и мы в восторге от того, что она выступит сценаристом, режиссером и продюсером новой главы “Матрицы”. По данным журнала, съемки нового фильма стартуют в начале следующего года.
Первая часть научно-фантастической трилогии режиссеров Энди и Ларри Вачовски “Матрица” вышла в прокат в 1999 году. Лента была удостоена четырех премий “Оскар”. Впоследствии сюжетная линия фильма была продолжена в новых частях: “Матрица. Перезагрузка” и “Матрица. Революция”. Оба фильма вышли в свет в 2003 году.
Напомним, ранее про четвертую часть съемок фильма только ходили слухи, которые, в частности, подтверждал в мае этого года американский режиссер и каскадер Чэд Стахелски, который, в частности, был дублером Киану Ривза в “Матрице”. Тогда он сказал, что хотел бы снова поработать каскадером в римейке.
“Я счастлив, что Вачовски не только снимают „Матрицу“, но и расширяют то, что мы все любили”, — обмолвился Стахелски.
А перед этим УНН сообщал, что продюсеры студии Warner Bros. Entertainment задумались над перезапуском “Матрицы”.