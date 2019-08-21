У наступній “Матриці” знімуться Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Американські актори Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс виконають головні ролі в четвертій частині науково-фантастичної кіносаги “Матриця” (The Matrix). Про це повідомив у вівторок голова ради директорів студії Warner Bros. Тобі Еммеріх, його слова наводить журнал Variety, передає УНН

За його словами, режисером нової частини кіносаги виступить Лана (до зміни статі — Ларрі) Вачовські. Вона також взяла участь в написанні сценарію для продовження серії фільмів, разом з нею над ним працювали сценаристи Олександр Хемон і Девід Мітчелл.

“Нашій радості від того, що ми повернемо “Матрицю” разом з Ланою, немає меж, — наводить журнал слова Еммеріха. — Вона — справжній візіонер, єдиний і неповторний творець, і ми в захваті від того, що вона виступить сценаристом, режисером і продюсером нової глави “Матриці”. За даними журналу, зйомки нового фільму стартують на початку наступного року.

Перша частина науково-фантастичної трилогії режисерів Енді і Ларрі Вачовські “Матриця” вийшла в прокат в 1999 році. Стрічка була удостоєна чотирьох премій “Оскар”. Згодом сюжетна лінія фільму була продовжена в нових частинах: “Матриця. Перезавантаження” і “Матриця. Революція”. Обидва фільми вийшли друком у 2003 році.

Нагадаємо, раніше про четверту частину зйомок фільму тільки ходили чутки, які, зокрема, підтверджував у травні цього року американський режисер та каскадер Чед Стахелскі, який, зокрема, був дублером Кіану Рівза в “Матриці”. Тоді він сказав, що хотів би знову попрацювати каскадером у рімейку.

“Я щасливий, що Вачовскі не тільки знімають „Матрицю“, але і розширюють те, що ми всі обожнювали”, — промовився Стахелскі.

А раніше УНН повідомляв, що продюсери студії Warner Bros. Entertainment задумалися над перезапуском “Матриці”.

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