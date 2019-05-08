В NASA считают, что исследования на МКС помогают подготовиться к полетам на Луну и Марс
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Исследования на Международной космической станции (МКС) позволяют отработать новые технологии, необходимые для полетов к Луне и Марсу, и поэтому эксплуатировать МКС следует до тех пор, пока это технически возможно. Такое мнение высказал в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США заместитель директора NASA по пилотируемым программам Билл Герстенмайер, передает УНН.
"Мы должны использовать те возможности, которые есть на МКС, которая является хорошим испытательным полигоном, - отметил он. - Мы должны продолжать использовать МКС до тех пор, пока это возможно с технической точки зрения. Члены экипажей находятся на ней по году, и это дает нам исключительно ценные знания, необходимые для того, чтобы оценивать последствия для здоровья членов будущей марсианской экспедиции".
"Эксплуатация МКС действительно приносит пользу, и если бы исследований на МКС не было, то это негативно повлияло бы на наши планы полетов к Луне и замедлило бы подготовку полета на Марс, - подчеркнул Герстенмайер. - МКС нам нужна".
По его словам, NASA сейчас работает над созданием космического скафандра, пригодного как для выходов в космос с МКС, так и для лунных экспедиций.
"Мы работаем над конструкцией нового скафандра для МКС, - отметил он. - В этом скафандре будут использованы технологии подачи кислорода, контроль за влажностью и температурой, пригодные и для скафандра, которым в будущем воспользуются астронавты на поверхности Луны. Над созданием скафандра работают эксперты в центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас)".
Напомним, на Международной космической станции, на сегменте Соединенных Штатов обнаружили проблему в системе электроснабжения.