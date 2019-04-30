На МКС виникла проблема з електропостачанням
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Міжнародній космічній станції (МКС) на сегменті Сполучених Штатів виявили проблему в системі електропостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.
У космічному відомстві США розповіли, що проблема була виявлена вранці 29 квітня фахівцями на Землі.
Проблеми виникли з блоком комутації MBSU, що розподіляє подання енергії на два з восьми каналів електроживлення на МКС.
Наразі фахівці NASA намагаються з'ясувати причини того, що сталося, а також поновити роботу системи електроживлення.
"Авіадиспетчери працювали над маршрутом живлення через шість силових каналів. Електроенергія, що генерується сонячними батареями станції, подається у всі системи станції цими каналами живлення", - уточнили в космічному агентстві.
У NASA наголосили, що екіпажу МКС і роботі станції нічого не загрожує.
Нагадаємо, запуск ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з кораблем Dragon і вантажем, призначеним для екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС), перенесений на 1 травня.