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У NASA вважають, що дослідження на МКС допомагають підготуватися до польотів на Місяць і Марс

У NASA вважають, що дослідження на МКС допомагають підготуватися до польотів на Місяць і Марс

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Дослідження на Міжнародній космічній станції (МКС) дозволяють відпрацювати нові технології, необхідні для польотів до Місяця та Марса, і тому експлуатувати МКС слід до тих пір, поки це технічно можливо. Таку думку висловив в середу на слуханнях в комітеті Палати представників з науки, космосу і технологіям Конгресу США заступник директора NASA по пілотованим програмам Білл Герстенмайєр, передає УНН.

"Ми повинні використовувати ті можливості, які є на МКС, яка є хорошим випробувальним полігоном, - зазначив він. - Ми повинні продовжувати використовувати МКС до тих пір, поки це можливо з технічної точки зору. Члени екіпажів перебувають на ній по році, і це дає нам виключно цінні знання, необхідні для того, щоб оцінювати наслідки для здоров'я членів майбутньої марсіанської експедиції ".

"Експлуатація МКС дійсно приносить користь, і якби досліджень на МКС не було, то це негативно вплинуло б на наші плани польотів до Місяця та сповільнило б підготовку польоту на Марс, - підкреслив Герстенмайєр. - МКС нам потрібна".

За його словами, NASA зараз працює над створенням космічного скафандра, придатного як для виходів у космос з МКС, так і для місячних експедицій. "Ми працюємо над конструкцією нового скафандра для МКС, - зазначив він. - У цьому скафандрі будуть використані технології подачі кисню, контролю над вологістю і температурою, придатні і для скафандра, яким в майбутньому скористаються астронавти на поверхні Місяця. Над створенням скафандра працюють експерти в центрі космічних польотів імені Джонсона в Х'юстоні (штат Техас)".

Нагадаємо, на Міжнародній космічній станції, на сегменті Сполучених Штатів виявили проблему в системі електропостачання.

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