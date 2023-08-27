"У нас есть теперь одна партия. Это - Украина" - Зеленский обратился к народным депутатам

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“У меня позиция системная по парламентариям, очень системная. Война разделила людей не на партии, так же и города, так же и местную власть, война разделила людей на тех кто за Украину и тех кто против. У нас есть теперь одна партия и это Украина”, - заявил президент.

Он отметил, что народные депутаты должны разрабатывать все возможности, чтобы усиливать украинскую армию. Делать все, чтобы решались экономические вопросы в государстве.

“Мне все равно, какого цвета человек там в парламенте, какого цвета человек в Кабмине или местная власть. Мне все равно откуда он или она… Абсолютно все, все сегодня или сине-желтые, или никто. Все что мы можем сделать, лишить, уволить, должны делать это быстро. А дальше люди будут сами разбираться. Уже когда будут другие выборы”, -отметил Зеленский.

Напомним

11 июля народному депутату от "Слуги народа" Людмиле Марченко и ее помощнице сообщили о подозрении. Ее подозревают в получении неправомерной выгоды за злоупотребление влиянием.