"У нас є тепер одна партія. Це - Україна" - Зеленський звернувся до народних депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленький, коментуючи інформацію щодо отримання підозри у зловживанні впливом народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко, заявив, що не важливо, з якої партії парламентар. За правопорушення треба швидко позбавляти мандату. Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук, пише УНН.
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“У мене позиція системна по парламентарям, дуже системна. Війна розділила людей не на партії, так само і міста, так само і місцеву владу, війна розділила людей на тих хто за Україну і тих хто проти. У нас є тепер одна партія і це Україна”, - заявив президент.
Він зазначив, що народні депутати повинні розробляти всі можливості, щоби посилювати українську армію. Робити все, щоб вирішувалися економічні питання в державі.
“Мені все одно, якого кольору людина там в парламенті, якого кольору людина в Кабміні або місцева влада. Мені все одно звідки він чи вона… Абсолютно всі, всі сьогодні або синьо-жовті, або ніхто. Все що ми можемо зробити, позбавити, звільнити, повинні робити це швидко. А далі люди будуть самі розбиратися. Вже коли будуть інші вибори”, -зазначив Зеленський.
Нагадаємо
11 липня народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко та її помічниці повідомили про підозру. Її підозрюють у отриманні неправомірної вигоди за зловживання впливом.