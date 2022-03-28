"У нас хорошая новость, наши защитники продвигаются на Киевщине": Зеленский

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"Сегодня у нас хорошая новость. Наши защитники продвигаются на Киевщине, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень. Молодцы. Благодарен каждому и каждой. Всем, кто работал на этот результат", - сказал он.

Детали

По словам Зеленского, оккупантов отталкивают от Ирпеня и Киева, но говорить о безопасности в этой части области рано. Бои продолжаются.

"Российские войска удерживают под своим контролем север Киевщины, имеют ресурсы и живую силу, пытаются восстанавливать разбитые подразделения. Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни, сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что так будет с каждым", - добавил президент.

Напомним

Зеленский сообщил, что Украина собирает группу экспертов для контроля эффективности санкций против россии.