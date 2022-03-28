"У нас хороша новина, наші захисники просуваються на Київщині": Зеленський

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"Сьогодні у нас хороша новина. Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці. Вдячний кожному і кожній. Усім, хто працював на цей результат", - сказав він.

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За словами Зеленського, окупантів відштовхують від Ірпеня і Києва, але говорити про безпеку в цій частині області зарано. Бої тривають.

"Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси і живу силу, намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятись. Сотні, сотні одиниць спаленої і залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним", - додав президент.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що Україна збирає групу експертів для контролю ефективності санкцій проти росії.