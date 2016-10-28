В "Народном фронте" рассказали, при каких условиях проголосуют за Госбюджет-2017

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15 марта, 19:03 • 116646 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171301 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141031 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133288 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114357 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106370 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102099 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137189 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132767 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127922 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Мы не позволим больше при условии войны с Россией срывать государственный оборонный заказ. "Народный фронт" проголосует за проект бюджета, если эти статьи будут профинансированы деньгами из общего фонда Государственного бюджета. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает УНН.

"Мы не позволим больше при условии войны с Россией срывать государственный оборонный заказ." Народный фронт "проголосует за проект бюджета, если эти статьи будут профинансированы деньгами из общего фонда Государственного бюджета. Это не большая сумма, всего 4 миллиарда гривен", - сказал нардеп .

С.Пашинский добавил, что "не секрет, что депутаты-мажоритарщики на свои округа получают бюджетную поддержку. Я абсолютно считаю, что правильно будет, если эта бюджетная поддержка депутатов будет взята из украденных средств Януковича. Это будет справедливо. Забрали украденное у Януковича и раздать через бюджетные программы людям. П пусть тогда депутаты объясняют своим избирателям, почему они этого не сделали. Я, как депутат и как председатель комитета, это поддерживаю".

Украинские Национальные Новости

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