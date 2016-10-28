В "Народном фронте" рассказали, при каких условиях проголосуют за Госбюджет-2017

"Мы не позволим больше при условии войны с Россией срывать государственный оборонный заказ." Народный фронт "проголосует за проект бюджета, если эти статьи будут профинансированы деньгами из общего фонда Государственного бюджета. Это не большая сумма, всего 4 миллиарда гривен", - сказал нардеп .

С.Пашинский добавил, что "не секрет, что депутаты-мажоритарщики на свои округа получают бюджетную поддержку. Я абсолютно считаю, что правильно будет, если эта бюджетная поддержка депутатов будет взята из украденных средств Януковича. Это будет справедливо. Забрали украденное у Януковича и раздать через бюджетные программы людям. П пусть тогда депутаты объясняют своим избирателям, почему они этого не сделали. Я, как депутат и как председатель комитета, это поддерживаю".